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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Россия 5 копеек 1787 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
6750 $
Цена в валюте аукциона 6750 USD
Россия 5 копеек 1787 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Spink - September 26, 2007
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
1008 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Россия 5 копеек 1787 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1787 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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