Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
6750 $
Цена в валюте аукциона 6750 USD
Где продать?
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