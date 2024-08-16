5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 478 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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