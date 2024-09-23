Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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