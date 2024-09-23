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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1787 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1787 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1787 СПБ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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