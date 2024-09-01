5 копеек 1787 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность AU (4) XF (23) VF (37) F (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (4) Сервис PCGS (5) NGC (1)

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