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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1787 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Авеста
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2016 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Короны королевские (шведская подделка)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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