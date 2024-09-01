Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1787 года ЕМ "Короны королевские (шведская подделка)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Авеста
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Короны королевские (шведская подделка)" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Авестийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Империя за 800000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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