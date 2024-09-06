Гривенник 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность UNC (10) AU (26) XF (23) VF (42) F (3) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (2) XF45 (5) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (4) DETAILS (2) Сервис ННР (5) NGC (3) RNGA (2)

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