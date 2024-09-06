Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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