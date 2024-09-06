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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1787 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1787 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
******
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1787 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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