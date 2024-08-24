5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность AU (9) XF (39) VF (57) F (3) VG (4) G (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU53 (7) AU50 (1) XF45 (16) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (6) VF20 (1) VG8 (2) G4 (2) DETAILS (10) BN (4) Сервис ННР (8) RNGA (6) PCGS (2) NGC (3)

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