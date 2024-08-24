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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Феодосия (Таврический)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1692 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность G4
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность G4
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Таврический монетный двор (Феодосия)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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