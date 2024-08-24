Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Феодосия (Таврический)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (5)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (5)
- Gorny & Mosch (7)
- Katz (4)
- Künker (6)
- MUNZE (2)
- New York Sale (4)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (23)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- Александр (29)
- Денга1700 (1)
- Империя (4)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (4)
- Русское Наследие (6)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1787 "Таврический монетный двор (Феодосия)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск