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5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большой орел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Большой орел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,088,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 650000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2021.
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