5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большой орел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 650000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2021.

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