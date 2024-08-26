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5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большой орел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Большой орел

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большой орел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большой орел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,088,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 650000 RUB. Торги состоялись 26 августа 2021.

Сохранность
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  • New York Sale (1)
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
8748 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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