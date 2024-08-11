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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF25
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 35700 RUB
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
9463 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1787 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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