Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
9463 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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