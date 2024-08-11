Полтина 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность UNC (9) AU (24) XF (12) VF (16) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (4) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (12) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (8) Сервис ННР (1) RNGA (6) NGC (6) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (2)

Katz (3)

Künker (8)

Monnaies d'Antan (1)

New York Sale (2)

Rare Coins (10)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Stack's (1)

Александр (14)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (5)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (6)