Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Где продать?
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