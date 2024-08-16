Денга 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность UNC (17) AU (19) XF (21) VF (10) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (7) MS60 (5) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (3) BN (19) Сервис CGC (7) RNGA (4) NGC (4) ННР (4)

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