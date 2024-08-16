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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1787 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1787 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1787 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия Денга 1787 КМ на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия Денга 1787 КМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия Денга 1787 КМ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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