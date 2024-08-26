Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?
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