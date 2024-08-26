Полушка 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (10) VF (11) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (1) XF40 (3) VF30 (5) VF20 (1) BN (5) Сервис RNGA (3) NGC (2)

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