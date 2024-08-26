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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1787 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1787 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1787 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1787 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Русское Наследие за 180000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия Полушка 1787 КМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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