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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,088,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1150 RUB
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1787 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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