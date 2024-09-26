Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Малый орел
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,088,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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