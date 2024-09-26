5 копеек 1787 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе AURORA за 14500 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность UNC (27) AU (30) XF (39) VF (23) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (5) MS62 (4) MS61 (6) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (9) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (1) DETAILS (4) BN (24) Сервис NGC (10) CGC (3) RNGA (8) ННР (5) PCGS (6)

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