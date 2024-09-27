5 копеек 1787 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 476 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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