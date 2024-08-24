Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1787 года ТМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1787 года со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rauch (1)
- Александр (1)
Где продать?
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