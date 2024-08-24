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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1787 года ТМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1787 года ТМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1787 года ТМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1787 года со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1787 ТМ (Пробные) на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1787 ТМ (Пробные) на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 2 копейки 1787 ТМ (Пробные) на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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