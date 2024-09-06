Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1779 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F12
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Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Где продать?
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