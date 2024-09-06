Полуполтинник 1779 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (5) AU (7) XF (14) VF (2) F (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (3) F15 (3) F12 (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Baldwin's (1)

Emporium Hamburg (3)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Katz (2)

La Galerie Numismatique (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (1)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

WAG (1)

Александр (9)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)