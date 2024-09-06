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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1779 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1779 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1779 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6400 RUB
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F12
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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