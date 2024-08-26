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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1769 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1769 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1769 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 12400 RUB
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полуполтинник 1769 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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