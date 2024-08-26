Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1769 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 12400 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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