Полуполтинник 1769 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (3) AU (17) XF (37) VF (24) F (3) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (5) XF40 (7) VF35 (4) VF25 (1) VF20 (4) F15 (1) Сервис NGC (7)

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