Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30407 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1715 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2350 USD
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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