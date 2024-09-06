5 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30407 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

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