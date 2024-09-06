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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30407 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1715 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2350 USD
Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 5 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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