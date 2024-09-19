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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4641 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pruvost - April 20, 2024
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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