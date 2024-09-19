Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4641 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (28)
- Busso Peus (3)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (8)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Goldberg (4)
- Gorny & Mosch (10)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (12)
- Hermes Auctions (1)
- HERVERA (2)
- Höhn (2)
- Katz (18)
- Künker (8)
- Meister & Sonntag (1)
- MS67 (11)
- MUNZE (4)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- New York Sale (7)
- Niemczyk (2)
- Nihon (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (16)
- Pruvost (1)
- Rare Coins (34)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Schulman (1)
- SINCONA (5)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Александр (22)
- Знак (1)
- Империя (12)
- Имперская монета (28)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (18)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU50 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск