10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4641 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность UNC (61) AU (102) XF (82) VF (31) F (1) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (8) MS62 (18) MS61 (9) MS60 (5) AU58 (24) AU55 (19) AU53 (8) AU50 (9) XF45 (11) XF40 (12) VF35 (4) DETAILS (3) BN (58) Сервис PCGS (13) RNGA (14) NGC (35) ННР (7)

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