2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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