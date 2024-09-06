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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS61
Цена
******
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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