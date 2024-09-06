Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1950 USD
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
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