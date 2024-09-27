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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3470 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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