Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3470 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Где продать?
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