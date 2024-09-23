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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 600 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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