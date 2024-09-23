Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 600 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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