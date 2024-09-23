Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 600 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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