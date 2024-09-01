15 копеек 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность UNC (6) AU (22) XF (17) VF (16) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) VF25 (1) Сервис NGC (2)

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