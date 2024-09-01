Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,333,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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