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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,333,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MS67 за 550000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1779 СПБ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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