10 рублей 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1779 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

Сохранность UNC (4) AU (5) XF (8) VF (11) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (3) VF20 (1) Сервис PCGS (3) NGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Gorny & Mosch (1)

Künker (3)

Leu (1)

Numimarket (1)

Rare Coins (4)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Stack's (3)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (2)

Александр (3)

Империя (2)

Имперская монета (2)

НИКО (1)

Русское Наследие (1)