Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,664
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1779 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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