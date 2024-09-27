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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1779 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1779 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,664

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1779 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Leu Numismatik за 55000 CHF. Торги состоялись 27 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2715 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1828 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 10 рублей 1779 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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