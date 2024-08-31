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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1779 года. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1779 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1779 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,28 гр
  • Чистого золота (0,0377 oz) 1,1738 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Katz Auction за 6200 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе RedSquare - June 20, 2021
Россия 1 рубль 1779 на аукционе RedSquare - June 20, 2021
Продавец RedSquare
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS63
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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