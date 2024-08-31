Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1779 года. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,28 гр
- Чистого золота (0,0377 oz) 1,1738 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Katz Auction за 6200 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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