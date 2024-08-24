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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 1 рубль Екатерины II - Россия

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1 рубль 1779

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1779 R 0 3831779 Новодел 0 11
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