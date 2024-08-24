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1 рубль 1779 года (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1779 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1779 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,31 гр
  • Чистого золота (0,0386 oz) 1,2013 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (383) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33909 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4304 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Россия 1 рубль 1779 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1779 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе CNG - February 7, 2024
Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1779 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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