Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1779 года (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,31 гр
- Чистого золота (0,0386 oz) 1,2013 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (383) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33909 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4304 $
Цена в валюте аукциона 370000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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