Денга 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1645 USD. Торги состоялись 25 января 2014.

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