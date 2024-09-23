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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1645 USD. Торги состоялись 25 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - March 12, 2020
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - March 12, 2020
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1266 $
Цена в валюте аукциона 1266 USD
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия Денга 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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