Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1645 USD. Торги состоялись 25 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1266 $
Цена в валюте аукциона 1266 USD
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
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