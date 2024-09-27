Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1779 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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