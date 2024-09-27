2 копейки 1779 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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