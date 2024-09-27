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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1779 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1779 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1779 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1779 ЕМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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