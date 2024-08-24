Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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