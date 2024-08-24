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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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