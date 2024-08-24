1 копейка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность UNC (8) AU (28) XF (62) VF (33) F (3) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (12) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (6) XF40 (15) VF35 (3) VF25 (2) VF20 (1) F12 (2) DETAILS (1) BN (19) Сервис NGC (15) RNGA (5) ННР (2) PCGS (2)

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