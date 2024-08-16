Гривенник 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 95000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность UNC (11) AU (17) XF (28) VF (9) F (4) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS60 (3) AU55 (5) AU50 (4) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (3) PCGS (4)

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