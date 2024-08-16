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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,376,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 95000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность F
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Гривенник 1779 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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