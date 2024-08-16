Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,376,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 95000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность F
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
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