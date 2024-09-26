Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Русское Наследие за 105000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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