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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Русское Наследие за 105000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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