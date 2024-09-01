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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3887 проданному на аукционе Spink UK за 200 USD. Торги состоялись 12 января 2021.

Сохранность
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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