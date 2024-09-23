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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Numisbalt за 1400 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Полушка 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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