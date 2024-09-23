Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Numisbalt за 1400 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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