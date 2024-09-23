Полушка 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Numisbalt за 1400 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

Сохранность UNC (4) AU (30) XF (16) VF (9) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS62 (4) AU58 (3) AU55 (5) AU50 (6) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (3) VF25 (1) DETAILS (1) BN (14) Сервис RNGA (8) NGC (5) PCGS (2)

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