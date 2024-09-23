Полушка 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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