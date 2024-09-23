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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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