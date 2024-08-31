Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1766 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Русское Наследие за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Русское Наследие (1)
Где продать?
Для продажи Полушка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск