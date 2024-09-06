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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (230) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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