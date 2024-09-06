Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (230) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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