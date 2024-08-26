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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1771 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1771 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
5 рублей 1771 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 16

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 960 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 370 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 копеек 1771 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 150 $
Продажи
0 307
Аверс
Реверс
15 копеек 1771 ММД Без шарфа
Средняя цена 270 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Гривенник 1771 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 90 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Гривенник 1771 ММД Без шарфа
Средняя цена 230 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1771 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 332
Аверс
Реверс
2 копейки 1771 ЕМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Денга 1771 ЕМ
Средняя цена 10 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Денга 1771 Новодел. Без знака монетного двора
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полушка 1771 ЕМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 79

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий Гурт надпись
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий Гурт узорчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий Гурт надпись. Новодел
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Пугачевский Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена 71000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1771 Пробный Пугачевский Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 200 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 копеек 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 220 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
5 копеек 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 150 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
2 копейки 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 250 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 копейка 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Денга 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Денга 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена 120 $
Продажи
0 230
Аверс
Реверс
Полушка 1771 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
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