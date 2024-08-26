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1771
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Монеты России 1771 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1771 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
22
5 рублей 1771 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
16
Пробные монеты
1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
960 $
Продажи
0
176
1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
370 $
Продажи
0
129
Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
22
20 копеек 1771 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
150 $
Продажи
0
307
15 копеек 1771 ММД Без шарфа
Средняя цена
270 $
Продажи
0
59
Гривенник 1771 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
90 $
Продажи
0
101
Гривенник 1771 ММД Без шарфа
Средняя цена
230 $
Продажи
0
40
Медные монеты
5 копеек 1771 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
332
2 копейки 1771 ЕМ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
49
Денга 1771 ЕМ
Средняя цена
10 $
Продажи
0
45
Денга 1771
Новодел. Без знака монетного двора
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
6
Полушка 1771 ЕМ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
79
Пробные монеты
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий
Гурт надпись
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
3
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий
Гурт узорчатый
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий
Гурт надпись. Новодел
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
12
1 рубль 1771 Пробный Сестрорецкий
Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1771 Пробный Пугачевский
Гладкий гурт. Новодел
Средняя цена
71000 $
Продажи
0
3
1 рубль 1771 Пробный Пугачевский
Гурт шнуровидный. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Сибирские монеты
10 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
200 $
Продажи
0
38
10 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
3
5 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
220 $
Продажи
0
103
5 копеек 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
1
2 копейки 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
150 $
Продажи
0
95
2 копейки 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
250 $
Продажи
0
145
1 копейка 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
5
Денга 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
73
Денга 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
2
Полушка 1771 КМ Сибирская монета
Средняя цена
120 $
Продажи
0
230
Полушка 1771 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
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Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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