Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,944,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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