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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1771 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1771 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,944,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность XF40 BN NGC
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1771 ЕМ на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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