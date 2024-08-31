Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Александр за 114871 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1905 $
Цена в валюте аукциона 114871 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
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