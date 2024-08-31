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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1771 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1771 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Александр за 114871 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1771 на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Денга 1771 на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1905 $
Цена в валюте аукциона 114871 RUB
Россия Денга 1771 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия Денга 1771 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия Денга 1771 на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Денга 1771 на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Денга 1771 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денга 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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