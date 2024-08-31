Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Александр за 114871 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.

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