Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 75000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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