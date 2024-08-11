Гривенник 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 75000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

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