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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1771 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1771 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 260,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 75000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1771 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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