Денга 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7213 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 100 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность AU (5) XF (13) VF (25) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) VF30 (4) DETAILS (1) BN (1) Сервис NGC (1)

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