Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,910,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7213 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 100 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
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