1 копейка 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (14) AU (33) XF (36) VF (42) F (2) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (9) AU58 (8) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (7) VF20 (2) DETAILS (4) BN (23) Сервис ННР (3) NGC (13) RNGA (11) CGC (2)

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