Денга 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numisbalt за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность UNC (5) AU (19) XF (16) VF (25) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (3) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) DETAILS (4) BN (8) Сервис RNGA (5) NGC (7) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (6)

Coinhouse (3)

Coins.ee (1)

CoinsNB (1)

Felzmann (1)

Katz (20)

MS67 (1)

MUNZE (2)

Numisbalt (2)

Rare Coins (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (3)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (2)

Александр (4)

Империя (1)

Имперская монета (6)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (8)