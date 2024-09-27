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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numisbalt за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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