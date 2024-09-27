Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Numisbalt за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (6)
- Coinhouse (3)
- Coins.ee (1)
- CoinsNB (1)
- Felzmann (1)
- Katz (20)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (4)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
- Александр (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (8)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Денга 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск