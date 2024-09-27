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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1021 гр
  • Диаметр 74 - 84 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 60000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе cgb.fr - September 10, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 10 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
22088 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
62066 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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