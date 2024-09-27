Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1021 гр
- Диаметр 74 - 84 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 60000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.
Сохранность
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Где продать?
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