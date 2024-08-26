Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Екатерины II - Россия
1 рубль 1766 ПробныйОсобый портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1766 СПБ ЯI R4 0 2
1 рубль 1770-1771 ПробныйСестрорецкий
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1770 R4 0 41771 Гурт надпись R4 0 31771 Гурт узорчатый Un 0 01771 Гурт надпись. Новодел R3 0 121771 Гладкий гурт. Новодел R4 0 0
1 рубль 1771 ПробныйПугачевский
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1771 Гладкий гурт. Новодел R3 0 31771 Гурт шнуровидный. Новодел R3 0 1
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