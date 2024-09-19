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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1766 года СПБ ЯI "Особый портрет" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1766 года СПБ ЯI "Особый портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1766 года СПБ ЯI "Особый портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1766 года "Особый портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе The New York Sale за 800000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI "Особый портрет" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
800000 $
Цена в валюте аукциона 800000 USD
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI "Особый портрет" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 1 рубль 1766 СПБ ЯI "Особый портрет" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Особый портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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