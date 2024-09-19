Пробный 1 рубль 1766 года СПБ ЯI "Особый портрет" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1766 года "Особый портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе The New York Sale за 800000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

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