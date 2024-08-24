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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт узорчатый

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1021 гр
  • Диаметр 74 - 84 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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