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Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гурт шнуровидный. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 2800 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.
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