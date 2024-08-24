Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский" Гурт шнуровидный Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский" Гурт шнуровидный Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гурт шнуровидный. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Adolph Hess & Bank Leu за 2800 CHF. Торги состоялись 6 ноября 1968.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
Россия 1 рубль 1771 "Пугачевский" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1771 "Пугачевский" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Пугачевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1771 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск