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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский" Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский" Гладкий гурт Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 3000000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1771 "Пугачевский" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
77000 $
Цена в валюте аукциона 77000 USD
Россия 1 рубль 1771 "Пугачевский" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
32472 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Россия 1 рубль 1771 "Пугачевский" (Пробный) на аукционе Империя - November 20, 2009
Продавец Империя
Дата 20 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Пугачевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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