Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Пугачевский". Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 3000000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
77000 $
Цена в валюте аукциона 77000 USD
Где продать?
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