Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись. Новодел
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 6400000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Solidus Numismatik (1)
- TimeLine Auctions (1)
- Александр (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
70914 $
Цена в валюте аукциона 6400000 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
3790 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск