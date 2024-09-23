Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий" Гурт надпись Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий" Гурт надпись Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1021 гр
  • Диаметр 74 - 84 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гурт надпись. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 6400000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • Александр (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
70914 $
Цена в валюте аукциона 6400000 RUB
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
3790 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Сестрорецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1771 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск