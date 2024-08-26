Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1771 года "Сестрорецкий". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1021 гр
- Диаметр 74 - 84 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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