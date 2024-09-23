Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 926 гр
- Диаметр 72,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5159 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
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- Frühwald (1)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
1231 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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