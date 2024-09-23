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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 926 гр
  • Диаметр 72,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1770 года "Сестрорецкий". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5159 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (1)
Россия 1 рубль 1770 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 1 рубль 1770 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
1231 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1770 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1770 "Сестрорецкий" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1770 "Сестрорецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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